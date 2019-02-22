Жителя Швейцарии оштрафовали на 45 тысяч за борьбу с Исламским государством

Швейцарский военный трибунал приговорил бывшего сержанта местных вооруженных сил к штрафу в 45 тыс. франков (€39,6 тыс.) за участие в боевых действиях в Сирии, где тот служил в составе христианской вооруженной милиции, которая защищала население от «Исламского государства». Об этом сообщает издание Tribune de Geneve.

Козару назначили 90 так называемых штрафных дней, за каждый из которых он должен будет заплатить по 500 франков. Общую сумму штрафа — 45 тыс. швейцарских франков — он должен будет выплатить в течение трех лет после вступления приговора в законную силу.

Речь идет о 37-летнем Жоане Козаре, который с 2013 по 2015 год служил в Сирии «без разрешения правительства Швейцарии». В арабской республике, признал суд, Козар участвовал в деятельности Сирийского военного совета, который защищает местных христиан от преследований со стороны террористов «Исламского государства».

Военный прокурор Роберто Коломби в своем обвинительном заключении подчеркнул, что участие гражданина Швейцарии в иностранной вооруженной группировке подрывает нейтралитет конфедерации и ее оборонные возможности. Он также добавил, что добровольное присоединение к иностранной армии запрещено местным уголовным кодексом.

В минувший четверг, 21 февраля, Козар, объясняя свое решение поехать в Сирию, заявил, что бросить на произвол судьбы христианское население этой арабской страны было бы для него актом трусости.