Фонд Баффета Berkshire Hathaway показал худшую прибыль на акцию с 2008 года

Американский инвестор Уоррен Баффетт признал значительные финансовые потери Berkshire Hathaway, однако допустил некое «гигантское приобретение» в будущем.
В письме инвесторам Баффетт сообщил, что его фонд Berkshire Hathaway показал худшую прибыль на акцию с 2008 года. Причиной стали проблемы компании Kraft Foods, акции которой на этой неделе упали на 20% по результатам публикации финансовой отчетности. В итоге Berkshire за день потерял около $4 млрд.
Тем не менее Баффетт пообещал акционерам, что по-прежнему рассчитывает совершить «гигантскую покупку». «Даже в возрасте 88 лет я чувствую себя молодым. А будущие перспективы заставляют мое сердце биться все чаще», — сообщил инвестор.
При этом Баффетт признал, что в 2019 году он вряд ли решится на крупную покупку, поскольку цены на рынке завышены, а предугадать ситуацию в этом году не представляется возможным.
Летом прошлого года фонд Баффетта увеличил долю в Apple до 5%. Также Berkshire Hathaway нарастил вложения в Goldman Sachs Group и израильскую фармкомпанию Teva.
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