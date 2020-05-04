Уоррен Баффет обвалил акции авиалиний США

Бумаги американских авиакомпаний снижаются в пределах 7-9% по состоянию на 16:55 по Киеву , свидетельствуют данные торгов.

Акции Delta Air Lines снижаются на 8,79% до $22, Southwest Airlines — на 7,2% до $27,13, American Airlines — на 9,45% до $9,64, United Airlines — на 7,96% до $24,5.

2 мая прошло ежегодное собрание акционеров Berkshire Hathaway. Ее крупнейший акционер Уоррен Баффет сделал заявление о том, что продает все доли в авиакомпаниях США. По мнению инвестора, эта сфера бизнеса очень сильно изменится после пандемии, и он точно не знает как именно, и как мощно ударит по компаниям: «Будущее для меня не ясно».

Баффет добавил, что не знает, как будут путешествовать люди после пандемии, и как изменятся их привычки. Если количество поездок упадет, не важно как сильно, это в любом случае принесет авиакомпаниям большие расходы.

Berkshire Hathaway начала выходить из капитала американских авиалиний в начале апреля. Тогда Баффет частично сократил доли в Delta Air Lines и Southwest Airlines.

По итогам I квартала 2020 года Berkshire Hathaway отчиталась об убытке почти на $50 млрд. Портфель акций сократился на $55,5 млрд. Операционная прибыль, которая исключает некоторые инвестиционные результаты, выросла на 6% до $5,87 млрд.