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Обед с Баффеттом купил владелец BitTorrent за рекордные $4,57 млн

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Обед с Баффеттом купил владелец BitTorrent за рекордные $4,57 млн

В этом году обед с Баффеттом продали за рекордные $4,57 млн. Покупателем стал Джастин Сан, основатель блокчейн-платформы TRON. Баффетт неоднократно критиковал криптовалюты.

Победителем аукциона на еBay за право пообедать с инвестором Уорреном Баффеттом оказался владелец торрент-трекера BitTorrent и основатель криптовалюты TRON Джастин Сан, о чем последний сообщил в Twitter.

«Я также приглашаю лидеров блокчейн-индустрии встретиться с титаном инвестиций. Надеюсь, это пойдет всем на пользу», — написал Сан.

Баффетт и его партнер Чарльз Мангер неоднократно выступали с критикой криптовалют. Так, в февральском интервью CNBC основатель Баффетт заявил, что у биткоина нет реальной ценности, и добавил, что подобные вещи «привлекают шарлатанов». На ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway он назвал эту криптовалюту «миражом».

В интервью Баффетт также отметил, что считает важной технологию блокчейна, на которой построен биткоин, но считает, что ее успех не зависит от криптовалюты.

Инвестор заявил, что ждет встречи с Саном и его друзьями, пишет Bloomberg. Основатель криптовалюты TRON в разговоре с агентством отметил, что зачастую в инвестиционных кругах меняют свою точку зрения. «Инвестиционные возможности лучше, когда многие люди недооценивают технологию», — сказал он.

«Я смотрю на предстоящий ланч с Баффеттом как на возможность добиться взаимопонимания и роста», — написал Сан в блоге. Он отметил, что даже один из самых успешных инвесторов может «упустить волну», и напомнил, что признал неудачу в сделке с Kraft Foods и не смог «реализовать потенциал» компаний вроде Amazon, Alphabet и Apple.

Кроме того, Сан добавил, что Баффетт неоднократно говорил, что инвестирует в бизнес, у которого, по его мнению, есть долгосрочное конкурентное преимущество. «У нас в блокчейн-индустрии есть что доказать по этому поводу», — заявил основатель TRON.

Сан запустил TRON в 2017-м. Стоимость платформы оценивают в $2,23 млрд, она занимает 12-е место в списке крупнейших криптовалют по версии портала CoinMarketCap.

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Ежегодный аукцион за право пообедать с основателем холдинговой компании Berkshire Hathaway проводится с 2000 года. Победитель имеет право пригласить на встречу еще семь человек.

Меньше всего за обед с Баффеттом заплатили в 2001-м — $18 тыс., нынешний же аукцион установил рекорд — $4,57 млн. Средства от аукциона направляют в благотворительный фонд Glide, который занимается социальными проектами.

Уоррен Баффет, Джастин Сан
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