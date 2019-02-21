Что я узнал 25 лет изучая инновации

Прошло более 25 лет с тех пор, как я написал свою первую книгу «Дилемма инноватора». С тех пор я узнал, что лучшие ответы на огромные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, всегда начинаются с постановки правильного вопроса. С тех пор я написал 11 других книг (и больше журнальных статей, чем могу сосчитать), но каждая из них всегда начиналась с моего желания ответить на простой, но непонятный вопрос. В «Дилемме инноватора» я задавался вопросом: почему великие фирмы терпят неудачу, особенно из-за мелких и менее богатых выскочек? Ответ: прорывные инновации. Это инновации, которые дешевле и производительнее, чем существующие на рынке продукты. Прорывные инновации часто нацелены на клиентов, для которых продукты на рынке либо слишком сложны, либо слишком дороги. «Дилемма инноватора» помогла предпринимателям, менеджерам и инвесторам понять, как эти выскочки могут в конечном итоге разрушить их рынок.

Совсем недавно я задался быть может самым важным из всех возможных вопросов: откуда приходит длительное процветание? Ответ: Инновации, создающие рынок. Это инновации, которые превращают сложные и дорогие продукты в продукты, которые являются простыми и доступными, таким образом, что гораздо больше людей в обществе могут получить к ним доступ. В некоторых случаях эти нововведения являются разрушительными, но в каждом случае создаваемые новые рынки служат прочной основой для устойчивого экономического роста.

За эти годы у меня была возможность научиться задавать хорошие вопросы многим людям — моей семье, студентам в Гарвардской школе бизнеса, руководителям крупных корпораций, а также президентам и премьер-министрам наций. Но цель задавать вопросы всегда состоит в том, чтобы получить лучшие ответы. Поэтому я предлагаю здесь некоторые из наиболее важных ответов, которые я нашел за годы обучения на самый сложный вопрос жизни.

1.Не все инновации одинаково полезны

«Инновации» стали модным словом, которое обычно используется для описания новых, блестящих, многофункциональных и, в некоторых случаях, прорывных успехов. Хотя все это, безусловно, является характеристикой инноваций, они менее полезны, когда пытаются понять, как компании и страны самоорганизуются таким образом, который действительно может способствовать росту. Итак, для ясности, я использую то же самое определение, которое ввёл в своей первой книге: инновация — это изменение в процессе, посредством которого организация преобразует труд, капитал, материалы или информацию в продукты и услуги большей ценности. Это определение помогает нам понять, что с точки зрения экономического развития существуют в основном три типа инноваций: создание рынка, поддержка и эффективность.

Инновации, создающие рынок, делают именно то, что подразумевает этот термин: они создают новые рынки. Но это не просто новые рынки; это новые рынки, которые обслуживают людей, для которых либо продуктов ранее не существовало, либо существующие продукты были недоступны по разным причинам, включая стоимость или отсутствие опыта, необходимого для их использования. Инновации, создающие рынок, включают превращение сложных и дорогих продуктов в продукты, которые намного более доступны большему количеству потребителей, которые могут их покупать и использовать. В некоторых случаях такие инновации могут создавать совершенно новые товарные категории. Например, когда Генри Форд разработал Ford Model T, он сделал автомобиль простым и доступным для миллионов американцев, так что многие люди смогли купить его. Новый рынок, созданный Фордом, привел к появлению многих других рынков, которые обеспечили прочную основу для роста и процветания в Америке.

Поддерживающие инновации — это усовершенствования существующих продуктов и услуг, которые уже есть на рынке, и, как правило, они ориентированы на клиентов, которым требуется более высокая продуктивность. Например, когда автопроизводитель включает в себя новые функции, такие как сиденья с подогревом, электрические стеклоподъемники и адаптивный круиз-контроль, все они являются поддерживающими инновациями. Они важны для компаний и принимающих их стран, чтобы оставаться конкурентоспособными, но оказывают совершенно иное влияние на экономику, чем инновации, создающие рынок. Например, компаниям редко нужно создавать новые двигатели продаж, дистрибуции, маркетинга и производства, когда они разрабатывают поддерживающие инновации на зрелом рынке, потому что они продают существующей клиентской базе из относительно известного сегмента населения, используя уже разработанные каналы.

Инновации в области эффективности позволяют компаниям делать больше с меньшими ресурсами. Примерами являются аутсорс компании, позволяющие использовать преимущества более низкой заработной платы, или использование технологий, таких как автоматизация, для снижения затрат. Благодаря инновациям в области эффективности компании могут стать более прибыльными и, что очень важно, освободить денежные потоки, но они часто продают на уже загруженных и конкурентных рынках.

Когда мы понимаем, что существуют разные типы инноваций, то начинаем видеть, как каждая из них по-разному влияет на компанию и экономику. Оказывается, что вопреки общепринятому мнению, что общество должно «усовершенствовать» себя — инфраструктуру, суды, законодательные органы, финансовые рынки и т. д. — до того, как инновации и рост могут пустить корни, наше исследование в Институте Кристенсена предполагает, что инновации — это процесс, с помощью которого развивается общество. Инновации финансируют нашу инфраструктуру, развивают наши институты и смягчают коррупцию. Когда процветание страны замедляется, несмотря на большую активность в пределах ее границ, у этой страны может не быть проблем развития. Это может иметь проблему инноваций.

2. Данные — не феномен

Более, чем когда-либо прежде, мы завалены информацией (данными) практически обо всем. Данные о продуктах, клиентах, экономике, бедности и прогрессе. Нам нужны данные. Но что на самом деле они говорят нам? Данные, метрики и статистика не являются феноменом многих вещей, которые мы стремимся понять. Данные просто представляют собой информацию о явлении. Но подмена данных для явления без реального понимания того, что происходит под под их покровом, может привести к разрушительным результатам. Посмотрите, как часто это происходит в корпорациях.

Dell Computer достигла своего апогея в 1990-х годах и быстро стала одной из самых успешных и прибыльных компьютерных компаний в мире. Но со временем, пытаясь постоянно улучшать свои показатели эффективности и финансов, такие как RONA, компания передала многие свои операции тайваньской компании Asus. Рентабельность взлетела до небес, и аналитики Dell соответственно вознаградили компанию. Данные на балансе Dell выглядели хорошо. Но феномен, стоящий за данными — инновационное мастерство компании — не изменился. В 2005 году, после того, как Dell передала Asus достаточное количество видов деятельности, Asus объявила о создании собственной марки компьютеров. А остальное, как говорится, стало историей. Все это время цифры выглядели хорошо для Dell. Но то, что цифры не показали, было влияние этих решений на будущее компании.

3. Менеджмент может быть благородной профессией

Одна из теорий, которая дает большое понимание вопроса — «Как я могу быть уверен, что найду счастье в своей карьере?» — это то, что самый мощный мотиватор в нашей жизни —не деньги; это возможность учиться, повышать свои способности, помогать другим и получить общественное призвание за свои достижения. За эти годы я рассказал своим студентам о видении, которое у меня было, когда я управлял компанией, которую я основал, прежде чем стать академиком. Мысленно я видел, как однажды утром один из моих менеджеров ушел на работу с относительно высоким уровнем самооценки. Затем я представил, что она едет домой к своей семье через 10 часов, чувствуя себя недооцененной, расстроенной, неправильно используемой и униженной. Я представлял, как глубоко ее заниженная самооценка влияет на то, как она общается со своим супругом и детьми. Затем видение было перенесено в другой день, когда она поехала домой с большей самооценкой — чувством, что она многому научилась, была признана за достижение ценных вещей и сыграла важную роль в успехе некоторых важных инициатив. Затем я представил, как положительно это отразилось на ней как супруге и родителе. Именно тогда меня поразило: менеджмент, пожалуй, самая благородная из профессий, если его правильно практиковать. Ни одна другая профессия не предлагает так много способов помочь другим учиться и расти, брать на себя ответственность, быть признанными за достижения и способствовать успеху команды.

Менеджмент — это не просто отчеты о прибылях и убытках, достижение квартальных показателей роста и прибыльности, а также повышение узнаваемости бренда. Это побочные продукты хорошего управления. Управление заключается в том, чтобы просыпаться каждый день и помогать людям становиться лучше, чтобы они могли лучше работать и лучше жить.

4. Не жить только ради карьеры

Ваши решения о том, где и как вы распределяете свои ресурсы — время, энергию и талант — в конечном итоге определяют стратегию вашей жизни. Для меня есть много вещей, которые конкурируют за эти ресурсы: я пытаюсь иметь полноценные отношения с моей женой и пятью детьми, внести свой вклад в сообщество, преуспеть в карьере, внести вклад в мою церковь и так далее. И у меня точно такая же проблема, что и у корпорации. Сколько я должен посвятить каждому из этих занятий?

Расстановка приоритетов может сделать вашу жизнь очень отличной от того, что вы видели изначально. Иногда это хорошо: появляются возможности, которые вы никогда не планировали. Но если вы делаете неправильный выбор в отношении того, как инвестировать свои ресурсы, результат может быть плохим. Когда люди, которые испытывают большую потребность в достижениях, имеют дополнительные полчаса времени или лишнюю унцию энергии, они часто неосознанно выделяют ее на действия, которые приносят наиболее ощутимые достижения. И наша карьера является самым конкретным доказательством того, что мы движемся вперед. Вы отправляете товар, завершаете дизайн, завершаете презентацию, закрываете продажу, получаете оплату или повышение. Напротив, тратить время и энергию на ваши отношения с друзьями и семьей, как правило, не дает того же самого непосредственного чувства достижения. Дети, например, ведут себя плохо каждый день, и только спустя 20 с лишним лет вы можете сказать: «Я воспитал хорошего человека». Вы можете пренебрегать своими отношениями с супругом, и в повседневной жизни ухудшение ситуации никак не отразится. Люди, которые стремятся к успеху, имеют эту неосознанную склонность к недостаточному вкладу в свою семью и чрезмерным усилиям в области карьеры, даже несмотря на то, что близкие и полноценные отношения с семьёй являются самым мощным и устойчивым источником счастья.

5. Бог не нанимает бухгалтеров

Размышляя обо всех вещах, которых я достиг, будучи профессором Гарвардской школы бизнеса, соучредителем многих организаций, а также мужем, отцом и другом, я усвоил один из самых важных уроков в моей жизни: Бог не нанимает бухгалтеров на небесах.

По сути, поскольку разум людей ограничен, нам нужно объединяться. И так, каждый год мы агрегируем продажи, затраты и рассчитываем прибыль. Мы объединяем обязанности, и человек, который несет ответственность за многие вещи, ценится как таковой. Генеральный директор, например, является самым ценным человеком в организации. Это способ, которым мы — конечные существа — понимаем все происходящее.

Но Бог другой. Поскольку у Него бесконечный разум, Ему не нужно объединяться выше уровня личности. Размышляя об этом, я понял, что способ, которым Бог будет измерять мою жизнь, отличается от того, как мы измеряем жизнь друг друга. Вместо того чтобы собирать все мои достижения, сравнивать их с достижениями моих друзей и коллег, а затем давать мне оценку, Он просто хотел бы узнать, как я помогал другим людям. Речь пойдет не о моих дипломах, книгах или наградах, а о жизнях, которым я смог помочь на этом пути.

Решение наших самых сложных проблем может быть не таким простым, как просто самые лучшие, но это, безусловно, правильный путь для начала. Это требует от нас постановки под сомнения своих предположений, взгляд на проблему под новыми углами и открытие себя идеям и подходам, которые поначалу могут казаться сложными. Но, как однажды сказал Марсель Пруст, «настоящие открытия состоит не в поиске новых пейзажей, а в новых взглядах».

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