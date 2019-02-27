Экспресс «Киев-Борисполь» не пользуется популярностью у пассажиров

Скоростным экспрессом, который курсирует между Киевом и Международным аэропортом «Борисполь», с начала его эксплуатации в 2018 году по февраль 2019 воспользовалось более 100 тыс лиц. Об этом свидетельствует информация, полученная ИА «Українські Новини» на запрос в Министерство инфраструктуры Украины.
В то же время, за аналогичный период времени, согласно данным Мининфраструктуры, пассажиропоток в аэропорту «Борисполь» составил 2,422 млн пассажиров. Исходя из анализа статистических данных, услугами специализированной дорожной ветки и курсирующими по ней поездами за отчетный период воспользовались лишь около 4% авиапассажиров и сопровождающих их лиц.
Напомним, что железнодорожное сообщение по маршруту «Киев — Международный аэропорт Борисполь» было открыто 30 ноября.
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