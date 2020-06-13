«Укрзализниця» обнародовала новое расписание экспресса в аэропорт «Борисполь»

После того, как было объявлено, что Kyiv Boryspil Express снова будет ходить в Борисполь, «Укрзализниця» рассказала своим потенциальным клиентам, по каким правилам будет ходить экспресс в условиях карантина.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализници» в Telegram-канале.

«С 15 июня возобновляем курсирования Kyiv Boryspil Express в Международный аэропорт „Борисполь“. Берегите здоровье, не забывайте о средствах защиты и планируйте путешествия!», — говорится в сообщении.

Так, экспресс будет ходить с 15 июня от железнодорожного вокзала «Киев-Пассажирский» до аэропорта «Борисполь» по следующим правилам:

поезда будут останавливаться на станицах «Выдубичи» и «Дарница»;

перед рейсами и после них поезда будут дезинфицировать;

бригады железнодорожников будут в масках и у них в наличии будут средства индивидуальной защиты.

Кроме того, опубликовано расписание движения экспресса.

Напомним, что Камбин планирует с 15 июня разрешить международное авиассобщение.