Экспресс Киев-Борисполь перевез уже сто тысяч пассажиров

Kyiv Boryspil Express, курсирующий между Киевом и Международным аэропортом «Борисполь», совершил уже около 3 тысяч рейсов и перевез 100 тысяч пассажиров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Укрзализныци».

«В прошлую субботу экспрессом было перевезено стотысячного пассажира. Это очень хороший показатель для проекта, который работает меньше двух месяцев. В среднем в сутки мы перевозим около 2 тысяч пассажиров, из которых 52% в направлении аэропорта и 48% обратно», — рассказал председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

Рекордное количество — 2477 пассажиров — было перевезено 28 декабря прошлого года, а наименьшее — 1 января этого года — 1015 пассажиров, отметил он.

По словам Кравцова, чаще всего пассажиры выбирают Kyiv Boryspil Express в пятницу и среду. Так, в пятницу экспресс перевозит в среднем 1921 пассажира, из которых 1090 — в направлении Борисполя. В среду 956 из 1858 пассажиров путешествуют в Киев.

«Уже в июне мы ожидаем увеличения пассажиропотока на этой линии. По прогнозам с начала лета и до середины осени, когда будет сезон отпусков и назначаться чартерные самолеты, аэропорт „Борисполь“ будет обслуживать ежемесячно более 40 тысяч пассажиров. Именно тогда ожидается существенное увеличение количества пассажиров Kyiv Boryspil Express, и мы уже готовимся к этому периоду», — резюмировал Кравцов.

Напомним, Kyiv Boryspil Express начал работу 30 ноября 2018 года.