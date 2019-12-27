В «Борисполь» теперь будет возить экспресс украинского производства

Дизель-поезд, изготовленный на Крюковском вагоностроительном заводе, запустили на маршруте с киевского вокзала в аэропорт «Борисполь».

Об этом сообщает ЦТС.

Поезд имеет 3 вагона, что позволит перевозить большее количество пассажиров в часы пик.

«Наиболее просторным является промежуточный вагон, в котором предусмотрено 61 место по схеме 2×2, есть санитарный модуль. В одном из главных вагонов 58 мест по схеме 2×3, там же купе стюарда. В другом главном вагоне — 51 место, в нем находится санитарный модуль увеличенного размера для пассажиров с особыми потребностями, есть место для колясок. В общем поезд рассчитан на 470 пассажиров с учетом стоячих мест», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажирские места оборудованы индивидуальными розетками с USB-разъемами, в салоне установлены информационные мониторы, также есть три салонных кондиционера инверторного типа мощностью 26 кВт каждый.

Срок службы поезда — 40 лет. Он может работать в диапазоне температур от −40 до +40 градусов Цельсия.

Kyiv Boryspil Express соединяет главный железнодорожный вокзал украинской столицы Киев-Пассажирский с Международным аэропортом «Борисполь». Экспрессы делают промежуточную остановку продолжительностью 2 минуты на вокзале Дарница.

Kyiv Boryspil Express начал работу 30 ноября 2018 года.