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Египет построит скоростную железную дорогу, которая свяжет Красное и Средиземное моря

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Египет построит скоростную железную дорогу, которая свяжет Красное и Средиземное моря

Первая линия высокоскоростных поездов в Египте будет построена на участке между Красным и Средиземным морями и свяжет строящуюся административную и северную столицы страны. Контракт на проектирование, поставку, реализацию и техническое обслуживание сроком на 15 лет, а также предоставление финансирования для первой линии сети высокоскоростных электропоездов был подписан в среду в Каире. Об этом сообщило на официальной странице в Facebook египетское правительство.

Контракт стоимостью $4,45 млрд реализуется министерством транспорта в лице Национального управления туннелей и египетско-немецким консорциумом во главе с Siemens Mobility. В проекте с египетской стороны задействованы компании Orascom и «Арабские подрядчики».

Первая линия протяженностью 660 км пройдет от красноморского порта Айн-Сохна через возводимую к югу от Каира административную столицу, Хелуан, Александрию, Бург-эль-Араб до Марса-Матрух на западе страны на побережье Средиземного моря. Как было отмечено в ходе презентации проекта, по ветке будут курсировать как экспрессы, останавливающиеся только на восьми крупных станциях, так и региональные электрички, следующие со всеми остановками.

«Альянс во главе с немецким концерном будет выполнять все системные работы по проекту, включая сигнальные, коммуникационные, железнодорожные, электромеханические, монтажные и другие работы, в дополнение к производству, поставке и обслуживанию подвижного состава, — рассказал министр транспорта Камель аль-Вазир. «Будущий транспортный мост между Красным и Средиземным морями служит амбициозному плану государства по развитию египетских портов, включая опорный порт Айн-Сохна на Красном море, который планируется превратить в глобальную торгово-логистическую зону».

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В перспективе сеть скоростных экологически чистых электропоездов будет состоять из трех линий общей протяженностью 1 825 км. После завершения проекта соединения Айн-Сохны и Марса-Матрух планируют приступить ко второй ветке в 925 км, которая пройдет от города 6 Октября (город — спутник Каира) до Асуана. Третья — протяженностью около 240 км — соединит в будущем Кену, Луксор, Хургаду и Сафагу.

Египет, поезд
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