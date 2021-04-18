В Египте сошел поезд с рельсов: есть погибшие и пострадавшие

В провинции Кальюбия к северу от Каира поезд сошел с рельсов, восемь человек погибли, 109 получили ранения. Об этом сообщает телеканал Al Arabia со ссылкой на министерство здравоохранения.

На место происшествия выехал министр транспорта Кемаль ал-Вазир. Раненных доставили в больницы.

Поезд следовал из города Эль-Мансура в Каир. Авария произошла непосредственно перед железнодорожной станцией Тух. Перевернулось шесть вагонов.

Для выяснения обстоятельств произошедшего создана экстренная техническая комиссия.

Это не первый инцидент на железной дороге в Египте за последнее время. В конце марта два поезда столкнулись на участке пути в городе Тахта провинции Сохаг. Египетские железные дороги заявили, что пассажирский поезд, в который врезался следовавший за ним состав, резко остановился перед аварией из-за того, что кто-то дернул в нем стоп-краны. Вследствие аварии с рельсов сошли и перевернулись два вагона остановившегося поезда, а также локомотив и вагон врезавшегося состава. Жертвами столкновения стали 19 человек, пострадали 185. Генеральная прокуратура Египта выявила, что машинист одного из составов и его помощник отсутствовали на своих рабочих местах – в кабине локомотива в момент инцидента.