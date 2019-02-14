Порошенко во втором туре проигрывает и Зеленскому, и Тимошенко

Во втором туре президентских выборов нынешний глава государства Петр Порошенко проигрывает лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и шоумену Владимиру Зеленскому, который в свою очередь побеждает Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 31 января по 10 февраля 2019 года, передает «Интерфакс-Украина».

В паре Порошенко-Тимошенко нынешний президент набирает 18,9% (Тимошенко — 27%).

Зеленскому во втором туре Порошенко проигрывает, набирая 18,1% (Зеленский — 39,6%)

В паре Порошенко — Бойко первый из них получает поддержку 23% респондентов, второй — 20,2%.

При этом Тимошенко (22,2%) проигрывает во втором туре и Зеленскому (35,5%).

Если Тимошенко во втором туре встретится с лидером партии «Гражданская позиция» Анатолием Гриценко, она победит с 25,6% голосов при 21,7% у Гриценко.

В паре Тимошенко — Бойко лидера «Батькивщины» поддержит 29,8% опрошенных, а последнего — 16,3%.