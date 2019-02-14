Опрос КМИС: Зеленский лидирует в президентском рейтинге

Более четверти украинцев (26,9%), которые будут участвовать в голосовании на президентских выборах в Украине, намерены поддержать шоумена Владимира Зеленского, за ним в рейтинге следуют нынешний глава государства Петр Порошенко (17,7%) и лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко (15,8%).
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 31 января по 10 февраля 2019 года, обнародованные на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в четверг.
Кроме того, в первом туре среди респондентов, которые решили, что пойдут на выборы, 9,8% готовы поддержать члена «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко, 6,6% — лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 6,1% — лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко.
Среди всех опрошенных за Зеленского проголосовали бы 16,4%, за Порошенко — 10,8%, а за Тимошенко — 9,6%. При этом 27% респондентов сказали, что еще не определились с выбором.
В рамках всеукраинского исследования общественного мнения по заказу клиента КМИС методом личного интервью опросил 2007 человек, которые проживают в 134 населенных пунктах всех регионов Украины.
Статистическая ошибка выборки не превышает 3,3%.
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