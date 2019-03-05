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За день в полицию поступило почти 40 сообщений о нарушениях на выборах

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За день в полицию поступило почти 40 сообщений о нарушениях на выборах

За прошедшие сутки, 4 марта, на территории Украины полиция зафиксировала еще 38 сообщений о нарушениях, связанных с выборами президента страны, и по двум сообщениям правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований, сообщает Департамент коммуникации МВД.

«В городе Киев зафиксировано 8 нарушений, в Донецкой области — 7, Днепропетровской, Николаевской и Одесской — по 3», — говорится в обнародованной во вторник утром информации.

Касательно внесенных в ЕРДР сообщений, то в МВД отметили, что в Соломенском районе Киева на улице двое лиц повредили агитационную палатку кандидата в президенты Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

«В тот же день в Шевченковском районе Киева на крыше жилого дома, возле офиса кандидата в президенты Украины, был обнаружен и изъят неустановленный предмет. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.359 (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации) УК Украины», — сообщили в Департамент коммуникации министерства, напомнив о произошедшем накануне резонансном событии.

В МВД Украины отмечают, что всего с начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 2411 сообщений, связанных с выборами. Из них больше всего в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, и Одесской областях.

«В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией — 1428, подкупом избирателей — 261, хулиганством — 86 и повреждением имущества — 54», — говорится в сообщении.

Всего по указанным фактам начато 119 уголовных производств, из них 53 связаны с нарушением избирательного законодательства, 66 — с проведением предвыборной кампании.

«20 лицам сообщено о подозрении по 12 уголовным производствам, 3 из которых направлены в суд... Закрыто в порядке ч.1 ст.284 УПК Украины 15 уголовных производств», — отмечают в Департаменте коммуникации министерства.

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Вместе с тем, добавляют в МВД, по 437 фактам проводится проверка согласно закону Украины «Об обращениях граждан». Составлено 478 протоколов об административных правонарушениях: по 56 протоколам наложены штрафы, по 15 производства закрыты, 8 человек освобождены от ответственности.

полиция, Выборы-2019
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