Суд почти в три раза уменьшил залог Насирову

Шевченковский районный суд Киева на заседании 4 марта уменьшил залог экс-председателю ГФС Роману Насирову со 100 миллионов гривен до 36 миллионов. Об этом сообщается на странице САП в Facebook.
«Суд продлил действие мер пресечения экс-руководителю ГФС Украины и руководителю ГФС Украины, однако, по собственной инициативе, уменьшил залог для бывшего председателя ГФС Украины со 100 млн гривен до 36 млн гривен в соответствии с размером гражданского иска в уголовном производстве», — говорится в сообщении.
В САП отметили, что на судебном заседании прокуроры не зачитали ни одной страницы обвинительного акта.
Следующее заседание назначено на 15:30 14 марта.
Как сообщалось, бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова задержало НАБУ в рамках расследования газового дела экс-депутата Александра Онищенко. Через две недели его выпустили под залог в размере 100 миллионов гривень.
Насиров обвиняется в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса). По версии следствия, в период 2015-2016 гг. он разрешил компаниям депутата Александра Онищенко не платить государству рентную плату за пользование недрами. Эти действия Насирова, по данным следствия, нанесли государству ущерб на сумму более 2 млрд гривень.
В марте 2017 года Кабмин отстранил Насирова от исполнения обязанностей до окончания расследования САП и НАБУ.
31 января 2018 года Насиров был освобожден от должности председателя ГФС.
В то же время 11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева принял решение восстановить Насирова в должности руководителя Государственной фискальной службы. Кабмин обжаловал это решение.
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