США готовы сдерживать Россию в Арктике, заявил командующий Европейским командованием ВС США генерал Кертис Скапарротти.
«Теперь Северный морской путь бывает открыт чаще, и есть ресурсная и коммерческая заинтересованность в нем ... Это создает конкуренцию. Россия, поскольку он (Севморпуть — Ред.) проходит ближе всего к ее границам, повысила (оборонный потенциал) и открыла ряд аэродромов в регионе, разместила продвинутые радарные системы. Они стали периодически перемещать туда различные оборонные системы, чтобы увеличить контроль над регионом», — сказал Скапарротти на слушаниях в сенате.
«В результате мы обновили наши планы. Нам пришлось изменить развертывание некоторых наших сил, оперативные тенденции, чтобы мы могли обеспечивать сдерживание. Мы посылаем сигнал, что Арктика для нас важна», — цитирует его РИА Новости.
Северный морской путь — кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейскими портами, проходящий вдоль северного побережья РФ.
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