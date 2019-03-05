США готовы сдерживать Россию в Арктике, заявил командующий Европейским командованием ВС США генерал Кертис Скапарротти.

«Теперь Северный морской путь бывает открыт чаще, и есть ресурсная и коммерческая заинтересованность в нем ... Это создает конкуренцию. Россия, поскольку он (Севморпуть — Ред.) проходит ближе всего к ее границам, повысила (оборонный потенциал) и открыла ряд аэродромов в регионе, разместила продвинутые радарные системы. Они стали периодически перемещать туда различные оборонные системы, чтобы увеличить контроль над регионом», — сказал Скапарротти на слушаниях в сенате.

«В результате мы обновили наши планы. Нам пришлось изменить развертывание некоторых наших сил, оперативные тенденции, чтобы мы могли обеспечивать сдерживание. Мы посылаем сигнал, что Арктика для нас важна», — цитирует его РИА Новости.

Северный морской путь — кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейскими портами, проходящий вдоль северного побережья РФ.