США собрались противостоять России в Арктике

Арктика превратится в будущем в регион соперничества великих держав в лице России, Китая и США. С таким прогнозом выступил в среду председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.

«Мы понимаем важность Арктики, растущую важность Арктики, так как изменение климата приводит к таянию льдов там и тому, что ресурсы в регионе становятся доступными. Она станет сферой конкуренции великих держав — между Соединенными Штатами, Китаем и Россией. И, возможно, еще другими странами», — заявил военачальник. Он выступил на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США, сообщает ТАСС.

Власти США при предыдущем президенте Дональде Трампе подготовили первую за 10 лет новую стратегию национальной обороны. Она была обнародована 19 января 2018 года. Как уточнил тогда Джеймс Мэттис, занимавший пост министра обороны Соединенных Штатов, новая стратегия сфокусирована на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем. Вашингтон будет и дальше вести военные кампании против террористов, однако соперничество между великими державами, а не терроризм находится теперь в центре внимания при обеспечении национальной безопасности Соединенных Штатов, пояснил Мэттис.