НАБУ провело обыски в ГФС Львовской области

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) совместно со следователями Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыски у чиновников Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) во Львовской области, а также в ряде компаний.

«Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования фактов незаконного формирования налогового кредита по НДС, а также незаконного вывода, за вознаграждение, безналичных средств с реального сектора экономики в наличные», — сообщает НАБУ на своей странице в Фейсбук.

Предварительная правовая квалификация — ст 205 ч.2, ст364 ч.2 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей; злоупотребление властью или служебным положением).

Напомним, что сегодня же стало известно об обысках, проведенных в Житомирской таможне.