Главы фракций Рады сегодня встретятся с Зеленским

Главы фракции Верховной Рады Украины в субботу встретятся с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским в здании парламента для обсуждения, в том числе даты инаугурации, сообщил глава фракции «Самопомич» в Верховной Раде Олег Березюк.
«Насколько я понимаю, будет не только этот разговор (о назначении даты инаугурации — Ред.), будет встреча с новоизбранным президентом Украины в Верховной Раде. Будем говорить в том числе и об инаугурации», — сказал Березюк агентству «Интерфакс-Украина» в субботу.
По его словам, встреча назначена на 15:00 субботы в здании Верховной Рады.
Напомним, ранее появилась информация о том, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Верховной Рады Андреем Парубием, во время которой обсудили возможную дату инаугурации главы государства.
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