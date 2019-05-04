Главы фракций Рады сегодня встретятся с Зеленским

Главы фракции Верховной Рады Украины в субботу встретятся с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским в здании парламента для обсуждения, в том числе даты инаугурации, сообщил глава фракции «Самопомич» в Верховной Раде Олег Березюк.

«Насколько я понимаю, будет не только этот разговор (о назначении даты инаугурации — Ред.), будет встреча с новоизбранным президентом Украины в Верховной Раде. Будем говорить в том числе и об инаугурации», — сказал Березюк агентству «Интерфакс-Украина» в субботу.

По его словам, встреча назначена на 15:00 субботы в здании Верховной Рады.

Напомним, ранее появилась информация о том, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Верховной Рады Андреем Парубием, во время которой обсудили возможную дату инаугурации главы государства.