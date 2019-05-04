В Житомирской областной таможне проходят обыски

Правоохранители разоблачили должностных лиц Житомирской таможни Государственной фискальной службы (ГФС) на вымогательстве средств от предприятий, предоставляющих брокерские услуги, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).
«По данным следствия, начальник таможенного поста „Житомир-центральный“ ... совместно с главным государственным инспектором таможенного поста и заместителем начальника отдела Житомирской таможни ГФС создали незаконную схему обогащения, благодаря которой систематически вымогали и получали деньги от представителей предприятий, которые предоставляют брокерские услуги», — отмечается в сообщении.
Деньги таможенники вымогали за беспрепятственное таможенное оформление товаров, в результате чего в целом получили 1650 долларов США. Неправомерную выгоду должностные лица получали частями.
Таможенников задержали во время получения части неправомерной выгоды.
«В настоящее время проводятся следственные действия и ряд обысков, в частности в административном здании Житомирской областной таможни», — сообщила пресс-служба ГБР.
Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды и требовании такой выгоды (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины) и избрании меры пресечения.
В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
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