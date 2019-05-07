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Порошенко назначил 77 судей Верховного суда

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Порошенко назначил 77 судей Верховного суда

Действующий президент Петр Порошенко назначил 77 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций. Церемония назначения состоялась во вторник, 7 мая, передает УП.

По словам президента, с этого дня Верховный суд наконец начнет работать в полном составе.

«Еще полтора года назад только мечталось, каким должен быть Верховный суд — честным, справедливым, некоррумпированным. Осуществились ли эти мечты? Ставки делать пока рано, но мне кажется, как для президента и гражданина, важным и принципиальным был тот факт, что есть баланс независимости и ответственности высшей судебной инстанции», — сказал Порошенко.

По его словам, суд ежедневно выносит решения, в том числе те, что касаются президента, правительства, парламента и не всегда побеждает власть, что свидетельствует о честности и независимости в принятии решений.

Он отметил, что четыре года назад была начата судебная реформа и пока Верховный суд является образцом для других судов, по открытости и коммуникации.

«Каденции президента не хватило, чтобы полностью завершить судебную реформу. Завершено формирование Верховного и Высшего антикоррупционного судов, переведены судьи, которые успешно прошли квалификационное оценивания, в нове апелляционные суды, они начали работу», — заявил Порошенко

Он пожаловался, что пока реформа не коснулась судов первой инстанции и далеко не все судьи ориентируются на судей Верховного суда в принятии решений.

Президент добавил, что завершение квалификационного оценки судей первой инстанции, отбор в первую и вторую инстанций должен завершатся чуть больше, чем за год.

«Я надеюсь, что следующий президент и его команда будут уважать решение относительно независимого и справедливого суда, закрепленное в Конституции Украины», — сказал Порошенко.

По его словам, именно такая формула независимости, когда ни президент, ни парламент не имеют никакого влияния на суд и процедуры назначения и увольнения судей лежит в основе судебной реформы.

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Новым судьям Верховного суда он пожелал человечности и независимости в принятии решений.

Так, указом президента было назначено 25 судей в Кассационный административный суд, 15 судей — в Кассационный хозяйственный суд, 15 судей в Кассационный уголовный суд и 22 судьи — в Кассационный гражданский суд.

После этого состоялась церемония принесения присяги судьями.

Петр Порошенко, Верховный суд
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
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