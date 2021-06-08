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Порошенко продолжает оставаться доминирующей фигурой в Верховном Суде, - эксперт

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Порошенко продолжает оставаться доминирующей фигурой в Верховном Суде, - эксперт

Решения судей Верховного Суда (ВС), которые затянули на несколько месяцев признание победы Василия Вирастюка на выборах в 87 округе, свидетельствует о попытках судей этого суда торговаться с властью. Так считает политический эксперт, директор Украинского института политики Руслан Бортник.

«Верховный Суд демонстрирует сейчас гибкую позицию во взаимоотношениях с властью. С одной стороны, есть дело Вирастюка, с другой затягивается вопрос рассмотрения иска в отношении закрытия телеканалов, санкций и всего остального. То есть, где-то Верховный Суд подыгрывает власти, где-то показывает свою субъектность. При этом многое зависит от баланса интересов власти и тех или иных финансово-политических групп, которые влияют на Верховный Суд», — полагает он.

Главной же силой, оказывающей влияние на Верховный Суд, по мнению эксперта, остается бывший президент Петр Порошенко. Именно во время его каденции был сформирован нынешний состав ВС и поэтому в составе суда много его людей.

«Петр Порошенко доминирующая фигура в Верховном Суде. Да, на суд еще влияют олигархи и Офис президента, но я думаю, что Петр Порошенко и его команда — это именно те люди, которые являются доминирующей силой», — считает политолог.

В этой связи он крайне скептически расценивает попытки провести очередную судебную реформу, за которой он видит лишь желание определенных сил подчинить себе судебную систему.

«К сожалению, под камуфляжем очередных судебных реформ идет банальная силовая борьба за контроль над судебной системой. Зеленский пытается переподчинить себе судебную систему и здесь ему приходиться конкурировать как с бывшим президентом, так и с олигархами, и с западными партнерами. И мы видим сегодня именно ожесточенную борьбу за контроль над судебной системой, и в этой борьбе Офису президента достаточно непросто, потому что у него как минимум два, а то и три серьезных противника. Кроме того, и сами судьи хотят сохранить свой суверенитет, свою независимость. Они тоже пытаются противостоять внешнему вмешательству», — отмечает Бортник.

При этом, если в стране будет проведена судебная реформа согласно тем требованиям, которые озвучивает Запад и его ставленники, судебную систему ждет лишь углубление кризисных явлений, предрекает эксперт.

«Качество судов не улучшится и эффективность системы абсолютно не улучшится, но в систему придут люди Офиса президента, и люди, связанные с западными партнерами. То есть сегментирование судейского корпуса еще больше усилится — там будут люди, начиная от пришедших в эпоху Кучмы и заканчивая теми, кого приведут Зеленский и западные партнеры. Судебная система у нас войдет в период феодальной раздробленности — когда внутри судебного корпуса отдельные кланы будут конкурировать между собой, и все это будет происходить на фоне политических конфликтов и попыток внешнего влияния», — прогнозирует политический эксперт.

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Напомним, в конце мая Верховный Суд отменил протокол Центральной избирательной комиссии от 19 мая о признании победителем промежуточных выборов народных депутатов в 87 округе «слуги народа» Василия Вирастюка. Однако в субботу стало известно, что Большая Палата Верховного Суда пересмотрела это решение.

Петр Порошенко, Верховный суд
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