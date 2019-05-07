Луценко объяснил, почему Порошенко не пришел на допрос

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что президент Украины Петр Порошенко готов дать свои показания по делам о событиях Революции Достоинства в 2013-2014 годах в любое время, когда у него не запланированы официальные мероприятия, и следователи должны согласовывать с ним график допросов.

«Я знаю позицию президента: он готов еще раз повторить свои свидетельства в качестве свидетеля о событиях на Майдане, в которых он принимал участие и которые ему известны. Если это поможет, наконец, на пятый год следствия Горбатюку (начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк — Ред.) завершить дела, которые ждет общество, то президент повторно даст показания, которые от него требуют следователи», — сказал Луценко журналистам во вторник.

«Думаю, что принимая во внимание статус главы государства, следователи должны были бы согласовать с ним график. Я знаю, что президент готов это сделать в любой день, начиная с сегодняшнего, но в то время, когда у него нет официальных мероприятий. Это очевидно», — добавил генпрокурор, которого цитирует Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что следователи из департамента спецрасследований допрашивали Порошенко в минувшем году на территории администрации президента. «Почему они не взяли у него подпись (под протоколом допроса — Ред.), для меня это загадка. Почему Горбатюк вспомнил об этом через год — для меня не загадка, потому что он так болезненно реагирует на критику со стороны главы государства и таким административным путем хочет ему „отблагодарить“... Поэтому, мне кажется, Горбатюк в данном случае просто кормит свое эго, а не добивается справедливости. Вспомнить об отсутствующей подписи на протоколе через год, согласитесь, выглядит не очень хорошо», — сказал Луценко.

Напомним, что действующий президент Украины Петр Порошенко не явился во вторник на допрос в Генеральную прокуратуру страны в рамках расследования по делу Майдана. Об этом сообщил во вторник журналистам начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.