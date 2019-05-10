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Епифаний предупредил о возможности потери Томоса

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Епифаний предупредил о возможности потери Томоса

Возвращение Православной Церкви Украины в структуру Киевского патриархата будет означать потерю Томоса и всех достижений церковной независимости. Такое мнение высказал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью LB.ua.

«...В условиях после объединения и получения Томоса идея Киевского патриархата в том виде, каким он был до Собора (Объединительного — ред.), которая в свое время дала жизнь, дыхание, — может эту жизнь и забрать, расколоть поместную церковь. Сегодня возвращение к предыдущей структуре Киевского патриархата будет означает возвращение назад, в изоляцию, потерю Томоса и всех достижений церковной независимости», — подчеркнул он.

Владыка подчеркнул, что если бы не было решения Поместного собора Киевского патриархата о прекращении деятельности религиозного объединения УПЦ КП путем объединения и присоединения к создаваемой Православной церкви Украины, о прекращении действия Устава и всех уставных органов УПЦ КП — не состоялся бы и Собор, который объединил три ветви украинского православия в единую поместную церковь. «Поэтому говорить о том, что сейчас, вопреки постановлениям Поместного собора УПЦ КП и Объединительного собора 15 декабря 2018 года, в дальнейшем структурно существует Киевский патриархат — неправильно. Это неправильно и фактически, и тем более юридически», — подчеркнул митрополит.

В то же время он признал как неоспоримый факт, что Киевский патриархат стал предтечей получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви, а Святейший Патриарх Филарет сделал очень много для того, чтобы украинская церковь стала независимой.

При этом, по словам митрополита, украинская церковь по всем критериям заслуживает получения статуса патриархата в будущем. «Но поднимать этот вопрос перед Вселенским Патриархом будет возможно тогда, когда в поместной церкви объединится если не все украинское православие, то его подавляющее большинство», — заявил митрополит Епифаний, добавив, что об этом в своих интервью не раз говорил и сам патриарх Филарет.

Предстоятель ПЦУ также подтвердил, что не получал от патриарха Филарета приглашения на торжественное молитвенное общение в память о священномученике Макарии, запланированное на 14 мая.

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Впоследствии LB.ua сообщил, что приглашение все же поступило после того, как информацию об этом распространили средства массовой информации. При этом отмечается, что митрополит Епифаний получил приглашение также на бланке УПЦ КП, которой юридически не существует.

«До меня дошла информация из средств массовой информации, что вы выразили недовольство тем, что я не пригласил вас на празднование памяти священномученика Макария, митрополита Киевского. Причина заключается в том, что вы после избрания предстоятелем УПЦ ни разу со мной не проводили Божественную литургию — в течение пяти месяцев... Поскольку своим недовольством вы выразили желание принять участие в праздновании покровителя нашей украинской православной церкви сщмч. Макария, митрополита Киевского, я с радостью приглашаю Ваше Блаженство на праздник святителя Макария в кафедральном патриаршем соборе 14 мая 2019 года», — цитирует издание текст приглашения, поступившего митрополиту Епифанию от имени патриарха Филарета.

Томос, Епифаний, ПЦУ
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Пятница, 10 мая 2019
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Россия и Украина: есть ли свет в обреченном соседстве

«Паспортные» заявления и топливные ограничения - очередной враждебный шаг со стороны России. Но других вариантов у нее нет - во второй половине года ожидаются переговоры о продлении договора о транзите газа и карты у РФ довольно слабые. У Москвы нет вариантов - ей нужен кризис. Но далеко не факт, что военный кризис принесет России успех.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об учетной ставке

Череда религиозных и партийных праздников ослабила внимание «прогрессивной общественности» к решению НБУ от 25 апреля снизить учетную ставку. Впрочем, многие члены самопровозглашенных клубов по экономическому росту, в перерыве между посещением церкви и первомайской демонстрации, привычно «прошлись» по Нацбанку – мол жалкие 0,5 процентных пункта не поспособствуют святому делу ускорения экономического роста через оживление кредитования. Но для понимания ситуации нужно отойти от догматического мышления, сколь бы ни было сложно это многим сделать.
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