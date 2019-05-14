У Зеленского считают, что вместо Избирательного кодекса можно принять закон о выборах в парламент

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков считает, что лучшим и более простым решение было принятие закона о парламентских выборах, а не Избирательного кодекса.
«Если мы с вами говорим о кодексе, то можно сейчас пойти по другому пути — можно рассмотреть закон. Потому что кодекс по большому счету должен был бы в себя включить все: и выборы президента, и выборы в парламент, и местные выборы... можно не рассматривать около 4 тыс правок, а принять закон. И таким образом упростить процедуру, было бы желательно», — сказал он в эфире ток-шоу «Свобода слова» в понедельник.
Разумков напомнил, что вопрос принятия Избирательного кодекса был одним из пунктов коалиционного соглашения.
7 ноября 2017 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 3112-1 «Проект Избирательного кодекса Украины» авторства группы народных депутатов.
Документ предусматривает систему региональных открытых списков на выборах народных депутатов.
Кроме того, законопроект предусматривает 4% проходной барьер в парламент.
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