Бывший первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер может дискредитировать команду президента Зеленского в случае назначения на высокий государственный пост. Об этом говорится в статье на сайте Realist.
Так, автор напоминает, что чиновник имеет небезупречную репутацию, поэтому может «стать токсичным» для главы государства.
В публикации подчеркивается, что в бытность Шульмейстера первым замом министра инфраструктуры он был отмечен участием в ряде коррупционных скандалов.
Так, по данным журналистов, он прикрывал незаконные дела начальника управления административных услуг Александра Щипцова, который «незаконно собирал с суден поборы, что позволило ему только за один месяц заработать около 700 тысяч гривен». При этом самому Шульмейстеру, как выяснили расследователи, перепадало несколько миллионов в год.
Еще один коррупционный скандал с участием Шульмейстера связан с заместителем министра Юрием Васьковым, который якобы заплатил Шульмейстеру 100 млн гривен за свое назначение на должность. А будучи ответственным за деятельность Администрации морских портов Украины — государственного предприятия с доходом в 4,5 млрд грн ежегодной прибыли, — проводил незаконные махинации.
Также Владимир Шульмейстер замешан в непрозрачном назначении Сергея Прохоренко на должность ГП «Укрводшлях», хотя он не прошел даже первый этап отборочного конкурса на эту должность. Журналисты подозревают, что он заранее пообещал Прохоренко эту должность и якобы получил за это 1,5 млн грн.
Кроме того, экс-замминистра причастен к скандальному назначению и.о. начальника Ильичевского морского торгового порта Сергея Крыжановского, связанного с братьями Андреем и Сергеем Клюевым, а также — российским бизнесом.
В публикации также упоминается так называемая «бельгийская афера» - строительство жилого комплекса во Львове в 50 метрах от железнодорожного переезда, за которую первый замминистра якобы получил от бельгийских инвесторов взятку в 300 тысяч долларов.
«Очевидно, что человек с таким шлейфом коррупционных скандалов вряд ли вписывается в стратегию избранного президента, которая заключается в наборе во власть новых людей, не замешанных в коррупции. Назначение Владимира Шульмейстера министром инфраструктуры или на какую-то другую значимую должность скорее всего негативно отразится на репутации Владимира Зеленского и может стоить ему электоральной поддержки на грядущих парламентских выборах», - резюмируется в публикации.
Как сообщалось, фамилия Владимира Шульмейстера фигурирует в списке экспертов, который представил тогдашний кандидат в президенты Владимир Зеленский в качестве членов своей команды. По данным источников из близкого окружения Зеленского, Шульмейстер может занять должность министра инфраструктуры.
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