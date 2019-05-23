Евробонды Украины отреагировали снижением на новости о проблемах с МВФ и кадровые назначения Зеленского

Еврооблигации Украины по итогам 22 мая подешевели на 0,1-1% в зависимости от срока погашения, а доходность их выросла на 0,1-0,15 процентных пункта, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» участники рынка.

В частности, по облигациям с погашением в 2026-2027 годах она вплотную приблизилась к 9% годовых:8,91% и 8,96% годовых.

Бумаги с погашением в 2023 году котируются по ставке 8,46% годовых, в 2022 —7,92% и в 2021 — 7,68% годовых.

Помимо того на 0,6% подешевели и ВВП-варранты Украины, которые сейчас котируются по цене около 63,14% от номинала.

Участники рынка называют основными причинами негативной динамики на рынке звучавшие в среду новости о возможном досрочном сворачивании из-за роспуска Рады и отставки правительства миссии Международного валютного фонда (МВФ), которая 21 мая начала работу в Киеве по оценке программы stand by. Представительство МВФ в Украине сообщило, что эксперты Фонда продолжают работу, однако более детального официального комментария так и не последовало.

Гривна 22 мая на внутреннем рынке также подешевела до 26,3036 грн/$1 с 26,1038 грн/$1. Снижение курса могло быть большим, однако Нацбанк вышел на рынок с продажей валюты для поддержки гривны.