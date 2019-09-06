Новой команде правительства Гончарука советуют пристальнее присматриваться к кадровым назначениям

Кандидат политических наук Игорь Петренко заявил, что новой команде, а именно министру инфраструктуры Владиславу Криклию нужно внимательнее смотреть по кадровому составу, который их окружает, поскольку именно команда будет выполнять задачи, которые перед ними ставить руководство.

Речь идет о Юрии Лавренюка, которого могут оставить на посту заместителя министра инфраструктуры, хотя он там работает с 2016 года и имеет неоднозначную репутацию. Он также сказал, что Лавренюка связывают с работой с теневыми и коррупционными схемами.

Кроме этого, общественный деятель, бывший представитель Министерства инфраструктуры Владимир Шульмейстер на своей странице в соцсети Facebook тоже выразил беспокойство по этому поводу.

Он написал официальное обращение к министру инфраструктуры Владислава Криклия и премьер-министра Алексея Гончарука о недопустимости назначения Юрия Лавренюка на пост заместителя министра.

Мотивирует свое обращение Шульмейстер тем, что в прошлом составе правительства Лавренюк был причастен ко всем кадровым, имущественным и законодательным решениям, а многие из них имели крайне сомнительные последствия.

«Кулуарная бюрократическая система принятия решений была ориентирована на интересы Лавренюка и политиков, которые стоят за его спиной, а не на интересы людей и украинской экономики. Система, которая вместо борьбы, способствует коррупции — это ежедневная реальность государственного управления в Министерстве инфраструктуры в 2016-2019-х годах», — написал Шульмейстер.

«Система, которая вместо борьбы поощряет коррупцию — это ежедневная реальность государственного управления Министерства инфраструктуры 2016-2019 годов», — добавил он.

Активист призвал руководство государства, при подборе кадров, руководствоваться не личной преданностью, не навязанными кем-то мотивам, а исключительно порядочностью, управленческими качествами и профессионализмом.

Он также написал, что обращается от имени бизнес-сообщества и добавил, что если ситуация в сфере транспорта быстро не изменится, это приведет к катастрофе на железной дороге и полной остановке «Укрзализныци», дальнейшему разрушению мостов и шлюзов, потере ресурсов на неэффективном ремонте дорог и попаданию Украины в «черные списки» у наших морских международных партнеров.

«Для того, чтобы изменить людей во власти, минимизировать влияние олигархов нужно быть бескомпромиссным и непоколебимым», — добавил Шульмайстер.

Сам Владимир Шульмайстер стал заместителем министра инфраструктуры в 2015 году, однако ушел с должности, поскольку, по его словам, его жизненные принципы не позволили ему быть в той системе больше года.

Он считает, что в украинском бизнесе есть много профессиональных и морально-устойчивых кадров, которые могут войти в менеджмент министерства. И напомнил об опыте 2015 года, когда привлекались аналитики из крупных аудиторских компаний, и это давало положительный результат. Такой опыт необходимо практиковать и сейчас.