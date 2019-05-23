Ученые нашли связь между усами и риском заболеть раком

Американские ученые обнаружили связь между наличием усов и снижением риска возникновения рака нижней губы, сообщает Medicalxpress.

Специалисты Университета Канзаса обследовали двести мужчин, которым было диагностировано предраковое состояние, известное как актинический кератоз. Оно представляет собой чешуйчатое пятно на коже, которое может перерасти в плоскоклеточную карциному.

Исследователи обнаружили, что среди мужчин, долгое время носивших усы толщиной не менее девяти миллиметров, риск развития онкологии оказался в 16 раз меньше, чем у других участников. При этом были предварительно учтены дополнительные факторы риска, такие как курение или возрастные показатели.

Ученые отмечают, что мужчины, не имеющие растительности на лице, могут снизить риск развития рака, используя солнцезащитный крем.