Ученые выяснили, как рак может передаваться от человека к человеку

Ученые Канадского института перспективных исследований выдвинули гипотезу о том, что онкологические заболевания могут передаваться от человека к человеку. Исследование под названием «Люди и микробиом» опубликовало немецкое издание Focus Online.
По версии ученых, развитие рака может быть связано с генетической предрасположенностью, факторами окружающей среды и образом жизни.
Один из авторов исследования профессор Бретт Финли считает, что онкологические и другие заболевания могут передаваться через микробиом (совокупность микроорганизмов, существующих в организме человека, в том числе на коже. — Ред.).
В своем исследовании ученые ссылаются на три фактора. В частности, ученые считают, что микробиом больных раком, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями отличается от микробиома здоровых людей.
Проведенные экспертами лабораторные исследования говорят о том, что перенесение такого измененного микробиома в здоровый орган приводит к заражению.
Также специалисты доказали, что микробиом может передаваться от человека к человеку через тесные контакты. В ходе исследования ученые установили, что кишечные микробиомы супругов были очень схожи, при этом они сильно отличались от микробиомов дальних родственников.
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