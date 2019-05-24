Рынок электроэнергии необходимо вводить своевременно, – Василий Котко

Нет препятствий для своевременного ввода реформы рынка электроэнергии. Об этом заявил в эфире «Телеканала 112» президент «Первой энергетической ассоциации Украины» Василий Котко.

«Сейчас и не оттягивать. Почему? Потому что дело не в том, что у нас было мало времени. Вообще подготовкой этого рынка мы занимаемся уже 17 лет. Рекордсмены во всем мире. Мы последние вводим этот рынок. На именно этот закон, именно на эту подготовку было более 2 лет. В настоящее время все можно было сделать, времени было более чем достаточно», — считает эксперт.

Эксперт полагает, что дальше откладывать введение рынка невозможно.

«У меня такое ощущение и впечатление, что если мы будем так двигаться, то сколько бы не откладывали, мы всегда будем не готовы. Я являюсь сторонником того, что реформы надо двигать, а не все время тормозить », - заявил Василий Котко.

«На сегодняшний день существует закон. Закон требует ввести рынок электроэнергии с 1 июля этого года. Министр энергетики Украины говорит: мы полностью готовы, и надо вводить. И ключевые игроки, такие как Энергоатом, ДТЭК говорят: мы готовы, надо вводить», — подчеркнул Котко.

Напомним, с 1 июля вступает в силу Закон «О рынке электрической энергии», согласно которому начнется второй этап реформы энергосектора. Закон Украины «О рынке электрической энергии» направлен на имплементацию актов законодательства Энергетического сообщества в сфере энергетики, а именно директивы Третьего энергопакета ЕС.

Реализация предусмотренных Законом Украины «О рынке электрической энергии» реформ приведет к либерализации рынка электроэнергии Украины и его функционированию на конкурентных началах по европейской модели. Запуск конкурентного рынка электроэнергии является одним из обязательств Украины перед Евросоюзом. Реформа в сфере энергетики — одно из условий для предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи от ЕС на сумму 500 млн. евро.