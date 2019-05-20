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«Зеленая миля» украинской энергетики

Дмитрий Товстенко
Дмитрий Товстенко
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«Зеленая миля» украинской энергетики

Менее полутора месяцев остается до ключевого события энергетической реформы — с 1 июля должен заработать новый рынок электроэнергии. Украине важно не пропустить крайний срок либерализации рынка, к которому страна шла долгие годы.

Не так давно Институт будущего обнародовал расчет макроэкономических эффектов от введения нового рынка электроэнергии. В частности, ожидается привлечение около $43 млрд инвестиций в электроэнергетику Украины, дополнительный прирост реального ВВП Украины ежегодно на 0,3% (ориентировочно $5 млрд), дополнительные ежегодные поступления в государственный бюджет $0,8-1,5 млрд в виде налогов.

Все это может не произойти, если начатое в 2017 году с принятия Закона Украины «О рынке электроэнергии» не будет доведено до конца до 1 июля 2019 года. Более того, Украина столкнется не только с проблемами футурологического характера, но и вполне осязаемыми рисками для финансовой стабильности. Для ЕС и США вопрос перехода энергорынка на конкурентную модель носит принципиальный характер и является условием целого ряда соглашений с международными кредиторами. Это и 500 млн евро макрофинасовой помощи ЕС , и 3 млрд долларов в рамках кредитной программы Stand-by от МВФ. Очевидно, что для государственных институтов данный стимул более чем действенный.

Чтоб о нем не забыли, стейкхолдеры направили в адрес КМУ, НКРЭКУ и МЭУП совместное письмо, под которым подписались глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли, директор Европейского Энергетического Сообщества Янес Копач, глава представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине Жан-Эрик де Загон, управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, директор Миссии USAID в Украине Сьюзан Фриц. Намек был максимально прозрачным — если правительство Украины не сможет принять необходимые правила для продвижения процесса подготовки к открытию розничного рынка электроэнергии, то Украина не сможет в июле запустить реформу.

И он был услышан. Страной прокатился каскад круглых столов по введению рынка, а оператор системы передачи (государственное предприятие «НЭК «Укрэнерго») и оператор рынка (ГП «Энергорынок») срочно приступили к осуществлению тестовых операций по купле-продаже электрической энергии на соответствующих сегментах нового рынка.

Премьер Владимир Гройсман прямо завил, что перенос нового рынка электроэнергии невозможен. «По поводу переноса — такой опции нет. Есть четко определенная дата 1 июля 2019 года, и правительство обязано ввести все необходимые документы. Но вводит рынок, в том числе, и НКРЭКУ, которая является независимой от правительства. Мы координируем эту работу, чтобы не было никаких сбоев», — сказал глава правительства.

Известно, что на данный момент уже принято около 89% всей нормативной базы (39 актов), остальные 5 актов — на финальной стадии утверждения. Уровень готовности инфраструктуры, необходимой для внедрения нового рынка, составляет более 90%. И, по мнению НКРЭКУ и Минэнергоугля, данные вопросы не настолько драматичны, чтобы откладывать рынок.

Единственное, что волнует Гройсмана сейчас — социальные последствия. Для него неприемлемы ценовые шоки для населения. «Мне, как премьер-министру, важно, чтобы на период внедрения рынка не допустить никакого роста цены на электроэнергию как для населения, так и для промышленности», — подчеркнул премьер. Данный вопрос планируют решить за счет прибыли НАЭК «Энергоатом». В самом атомном концерне к такой модели вполне готовы — выгоды от либерализованного рынка перекрывают издержки от компенсаторных расходов.

Для промышленности цены могут незначительно вырасти на первом этапе, но в перспективе рыночные механизмы приведут к их снижению. В этом уверены в НКРЭКУ. «Такое расширение рынка, безусловно, даст возможность увеличить конкуренцию, снизить цены в будущем. Кроме того, это предоставит большее количество услуг для потребителей, что на сегодняшний день уже является общепринятой практикой в Европе», — отметил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко в интервью программе «Перша шпальта».

Он уверен, что введение новой модели рынка для потребителей выгодно, в том числе, и европейским энергетическим трейдерам и поставщикам, которые таким образом смогут работать на украинском рынке электроэнергии. Коваленко уверен также, что это позволит улучшить инвестиционный климат и привлечь дополнительные инвестиции. А это крайне важно в силу нарастающей технологической отсталости украинской энергетики, десятилетиями зажатой избыточными регуляторными тисками.

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Единственным фактором, способным затормозить своевременное введение нового рынка электроэнергии, является политическая турбулентность, связанная с президентскими и парламентскими выборами. И пока политический сезон в самом разгаре, украинская энергетика проходит последний отрезок перед введением рыночного ценообразования на электроэнергию.

Есть большая надежда, что эта «зеленая миля» энергореформы будет, наконец, пройдена. Постоянные декларации со стороны Украины, неподкрепленные конкретными действиями,  европейцев порядком утомили. Второго (а в данном случае — четвертого) шанса Украине могут и не предоставить...

энергорынок
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Понедельник, 20 мая 2019
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Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Рождение президента

Сейчас обиженные порохоботы - народные депутаты и министры будут формировать фронт сопротивления, который не будет сдаваться без боя. А возглавит войну против Зеленского все тот же Порошенко, который тоже не собирается отступать. И как поведут себя обе силы трудно предсказать. Пока народ будет на стороне Зеленского. А противоположному, консервативно-коррупционному политическому лагерю (голос и сила порохоботов) пока некому апеллировать. В любом случае, новый президент Украины Зеленский оказался гораздо злее, быстрее и активнее, чем ожидали его противники.
Клэр Лью
Клэр Лью
основатель Know Your Team

Шесть вопросов к тем, кто хочет быть руководителем

Когда нас спрашивают: «Вы хотите стать руководителем?», мы зачастую предполагаем, что на этот вопрос есть только один ответ. «О, конечно, я хочу быть начальником». Правильно? Кто ж не хочет? Особенно, когда руководящий пост рассматривается как основной путь повышения в карьере. Но действительно ли вы хотите стать руководителем? Руководство - это не какой-то священный клуб, предназначенный для немногих счастливчиков.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
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