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Преимущества энергореформы почувствуют потребители, - политолог Кушнир

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Преимущества энергореформы почувствуют потребители, - политолог Кушнир

С 1 июля крупные игроки — «Энергоатом», ДТЭК, «Укргидроэнерго», «Центрэнерго» — выйдут на рынок и будут конкурировать между собой по цене. В результате реализации реформы рынка электроэнергии повысится конкуренция, выгоду от этого получат потребители. Об этом заявила в эфире телеканала NewsONE политолог Светлана Кушнир.

«У нас с 1 января заработал розничный рынок электрической энергии. А 1 июля — законодательно установлен день, когда начнет в полной мере работать оптовый рынок электроэнергии. Что это означает для потребителей? Это означает, что крупные игроки — „Энергоатом“, ДТЭК, „Укргидроэнерго“, „Центрэнерго“ — выйдут на рынок и будут конкурировать между собой. Чем конкурировать? Ценой. Поэтому центральной фигурой на рынке будут не генерирующие компании, а будет как раз потребитель. Если генкомпании будут пытаться поставить высокую цену, то в проигрыше как раз будут именно те компании, которые это сделают. Потому что в случае, когда они повысят цену, они останутся без потребителей электроэнергии. Потребитель будет выбирать по цене. Понятно, что цена самая низкая для потребителя является наилучшей», — сообщила Кушнир.

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Напомним, что с 1 июля вступает в силу Закон «О рынке электрической энергии», согласно которому начнется второй этап реформы энергосектора. На втором этапе реформы заработает рынок двусторонних договоров, потребители смогут выбирать поставщика, который предложит лучшую цену и качество. Закон Украины «О рынке электрической энергии» направлен на имплементацию актов законодательства Энергетического сообщества в сфере энергетики, а именно директивы Третьего энергопакета. Реализация предусмотренных Законом Украины «О рынке электрической энергии» реформ приведет к либерализации рынка электроэнергии Украины и его функционированию на конкурентных началах по европейской модели.

энергорынок, Светлана Кушнир
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
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