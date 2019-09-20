На рынке электроэнергии есть только государственная монополия Энергоатома, - Котко

На украинском рынке электроэнергии признаки монополии имеет только одна компания — государственный «Энергоатом», доля производства которого в общем объеме электроэнергии превышает 50%.

Об этом сказал глава «Первой энергетической ассоциации Украины» Василий Котко в эфире телеканала ZIK, комментируя заявление бизнесмена Игоря Коломойского о необходимости демонополизировать рынок электроэнергии.

«Действительно, доля государственных компаний очень высока очень высокая, но государственные компании и монополизация — это немного разные вещи. Почему? Потому что государственные компании тоже могут быть монополиями. Возвращаемся опять-таки, к тому, есть ли у нас проблемы с монополиями на рынке электроэнергии? Фактически признаки монополии имеет одна компания, это „Энергоатом“. Судьба его производства более 50%. Остальные компании не имеют даже признаков монополизма», — пояснил Котко.

По мнению эксперта, заявления о монополизации рынка электроэнергии в Украине какими-то другими компания кроме государственных является мифом. К тому же наличие в компании «Энергоатом» признаков монополизма не является проблемой, если она не злоупотребляет своим монопольным положением.

«Но признаки монополизма — это, опять-таки, никакого вреда пока не наносят никому. И никто не занимается компаниями до тех пор, пока они не злоупотребляют своим монопольным положением. Так что это вопрос раздутый у нас, такой мифический, что у нас там монополизация большая, и с этим надо бороться. Я говорю, это больше миф. Реальной проблемы с монополизацией я не вижу», — сказал Котко.

Напомним, по данным Укрэнерго, в структуре производства электроэнергии доля АЭС составляет 53,4%, гидро — 8%, ТЭС ДТЭК — 21%, ТЭС «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» — 8%, ТЭЦ и КУ — 6,2%, ВИЭ — 3%.

Ранее эксперт «Украинского института будущего» Андриан Прокип высказал мнение, что заявления олигарха Игоря Коломойского о монополии на рынке электроэнергии безосновательны и не подкреплены никакими доказательствами.