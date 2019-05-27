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Уволенный Зеленским соратник Порошенко подал на него в суд

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Уволенный президентом Владимиром Зеленским с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко, который 5 лет работал в администрации Петра Порошенко и был им назначен на эту должность в последние дни пребывания при власти, подал в суд на главу государства с требованием признать противоправным решение об увольнении.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Как и обещал, сегодня подал в суд на президента Украины. Требую признать действия Владимира Зеленского противоправными», — написал он.

По его словам, исковое заявление расписано на 9-ти страницах.

«Во-первых, указы отменять нельзя, даже если кому-то очень хочется или колется», — уверен Горковенко.

«Во-вторых, это сегодня господин президент издал „Указ об отмене Указа“, а завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатике тех, кто ему не нравится. Такое в нашей истории мы уже проходили. Поэтому, читайте!», — отметил он

Он поблагодарил всех, кто помог ему сформулировать исковые требования.

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Напомним, 24 мая президент Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и о назначении на подобную должность Владимира Горковенко.

С марта 2014 по май 2019 года Горковенко заведовал отделом связей с отечественными, региональными и зарубежными медиа департамента информационной политики Администрации президента Петра Порошенко.

Владимир Зеленский, Владимир Горковенко
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