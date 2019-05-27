Представитель Зеленского в Раде призвал депутатов принять три закона

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук призывает народных депутатов рассмотреть и принять в первую очередь законопроекты о неприкосновенности парламентариев, о незаконном обогащении и Избирательный кодекс.
«Выступая перед Верховной Радой, президент обратился с тремя предложениями: неприкосновенность депутатов как наиболее подготовленный нормативно-правовой акт и изменения в Конституцию, которые уже прошли, второе — вернуть процедуру незаконного обогащения и третье — это Избирательный кодекс», — сказал Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает Интерфакс-Украина.
Он попросил, чтобы Верховная Рада сконцентрировалась именно на этих трех законопроектах.
По словам представителя президента, глава государства нацелен на конструктивное сотрудничество с парламентом.
«Единственное: он очень просил — эра каких-либо подкулуарных договоренностей абсолютно завершена — все четко, понятно, прозрачно. И он готов поддержать любую инициативу парламента при таких условиях: она отвечает интересам народа Украины, правам каждого человека, не противоречит Конституции Украины, отвечает принципам верховенства права и отвечает качеству нормативно-правового урегулирования», — сказал Стефанчук.
Он также подчеркнул, что Зеленский не подпишет ни одного закона, во время принятия которого была нарушена процедура.
«10 раз ставить на голосование, „кнопкодавство“ — такого больше не будет», — подчеркнул представитель президента в Верховной Раде.
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