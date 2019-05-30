Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг о готовности к переговорам с властями Ирана, а также о желании поладить с этой страной.
«Я хочу быть в хороших отношениях с Россией, с Китаем, с Европой, я хочу ладить со всеми, если это возможно, я даже хочу ладить с Ираном. И если Иран хочет говорить — я доступен для переговоров», — заявил президент журналистам на лужайке Белого дома.
Напомним, 8 мая 2018 года глава Белого дома объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе — сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД.
Как сообщил в среду телеканал Al Mayadeen, Роухани не исключил возможности начала переговоров с США, если Вашингтон будет соблюдать свои обязательства по СВПД. Однако позже духовный лидер и руководитель страны аятолла Али Хаменеи заявил, что переговоры с Вашингтоном, по его мнению, не приносят ничего, кроме вреда.
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