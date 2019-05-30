Курс биткоина приближается к $10000

Средний обменный курс биткоина за прошедшие сутки вырос почти на 3,4% и по состоянию на 19:05 по Киеву достиг $9129 за единицу криптовалюты, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap. В последний раз биткойн был дороже $9000 11 мая 2018 года.

Капитализация рынка биткоина, согласно данным портала, в четверг превысила $159,6 млрд.

Стоимость криптовалюты стала существенно расти в начале мая 2019 года.