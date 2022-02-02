Зеленский недоволен всеми пунктами Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность выполнения Украиной Минских соглашений в полном их объеме, заявил, что не удовлетворен всеми их пунктами, однако Украина должна делать что-то, что может поспособствовать деоккупации украинских территорий.
«Я не хочу говорить про пункты „Минска“. Я не удовлетворен всеми пунктами. Мы по-разному (с РФ — Ред.) относимся к порядку выполнения тех или иных пунктов. Но мы взрослые мальчики. Мы должны делать что-то, что может деоккупировать наши территории, в частности, защищает наше государство в том или в ином виде», — заявил Зеленский во время брифинга с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном для представителей СМИ.
Глава государства также заявил, что Украина ответственно относится к Минским соглашениям, однако, по его мнению, это, «к сожалению, единственный формат, который работает».
Зеленский также добавил, что Киев параллельно с Нормандским форматом ведёт переговоры о трёх- и двустороннем форматах переговоров с Россией.
«Мы боремся за то, чтобы работало хоть что-то. Мы призываем постоянно собираться в Нормандском формате лидеров четырех стран, и вы понимаете лидер какой страны до сих пор не определился — собираться или нет. Мы делаем все возможное. Кто-то на это смотрит и говорит: вы делаете что-то, а кто-то понимает, что все возможно», — сказал он.
Когда вы встречаетесь в Минске или в Нормандском формате, вы должны понимать, что в этот день обострение может быть меньше, и вы должны понимать, что в этот день мог погибнуть тот или иной человек, но это не произошло. Потому это важно", — резюмировал президент.
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