Зеленский заявил о готовности выполнять условия минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова выполнять условия минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе и выписала 10 шагов по их реализации, которые переданы США, Франции, Германии и РФ.

«Мы открыто говорим, что мы готовы к диалогу. Нам нужно, чтобы российская сторона сказала, что они готовы. Даже когда они говорят про выполнение этапов минских переговоров, мы говорим: мы готовы исполнять», — сказал Зеленский журналистам на ежегодной конференции послов Украины «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства» в государственной резиденции «Синегора» в с.Гута Ивано-Франковской области во вторник.

«Мы даже написали 10 шагов, как очень быстро выполнить. Сложный документ. 10 шагов с привлечением Нормандского формата и США», — добавил глава государства.