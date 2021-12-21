Зеленский заявил о готовности выполнять условия минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова выполнять условия минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе и выписала 10 шагов по их реализации, которые переданы США, Франции, Германии и РФ.
«Мы открыто говорим, что мы готовы к диалогу. Нам нужно, чтобы российская сторона сказала, что они готовы. Даже когда они говорят про выполнение этапов минских переговоров, мы говорим: мы готовы исполнять», — сказал Зеленский журналистам на ежегодной конференции послов Украины «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства» в государственной резиденции «Синегора» в с.Гута Ивано-Франковской области во вторник.
«Мы даже написали 10 шагов, как очень быстро выполнить. Сложный документ. 10 шагов с привлечением Нормандского формата и США», — добавил глава государства.
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