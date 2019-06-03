Партия Порошенко возглавляет антирейтинг украинских политсил

Политсила бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» возглавляет антирейтинг партий в Украине. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.

Отмечается, что партию Порошенко не поддерживают 48,1% респондентов.

Также сообщается, что в тройке антирейтинге находятся политсила «Оппозиционный блок — За жизнь», которую не поддерживают 21,9%, и ВО «Батькивщина» — 16,1%.

Исследование электоральных ориентаций населения Украины было проведено в период с 15 по 31 мая. Всего по Украине было опрошено 2100 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Напомним, что согласно опросу, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в период с 16 по 21 мая, за партию «БПП» не проголосовали бы 51,9% опрошенных.