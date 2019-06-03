Партия Порошенко возглавляет антирейтинг украинских политсил

Политсила бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» возглавляет антирейтинг партий в Украине. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.
Отмечается, что партию Порошенко не поддерживают 48,1% респондентов.
Также сообщается, что в тройке антирейтинге находятся политсила «Оппозиционный блок — За жизнь», которую не поддерживают 21,9%, и ВО «Батькивщина» — 16,1%.
Исследование электоральных ориентаций населения Украины было проведено в период с 15 по 31 мая. Всего по Украине было опрошено 2100 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Напомним, что согласно опросу, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в период с 16 по 21 мая, за партию «БПП» не проголосовали бы 51,9% опрошенных.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016