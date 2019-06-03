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Российский олигарх Вексельберг рассказал о катастрофических для него последствиях санкций США

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Российский олигарх Вексельберг рассказал о катастрофических для него последствиях санкций США

Российский бизнесмен Виктор Вексельберг (11-е место в рейтинге богатейших россиян Forbes, состояние оценивается в $11,5 млрд) рассказал Financial Times о последствиях, с которыми он столкнулся из-за американских санкций. Это первое больше интервью, которое он дал с тех пор, как против него были введены ограничительные меры.

«Люди (в России — Ред.) говорят: „У тебя бизнес в России, ты российская знаменитость, против тебя не введены европейские санкции. Почему ты беспокоишься?“. Но для меня это полный кризис в моей жизни. Это не про деньги, не про бизнес. Это про личную ситуацию... Для меня вся жизнь была возможностью. А теперь что я могу сделать?» — сказал Вексельберг. Как отмечает FT, Вексельберг из-за санкций не может приехать в Нью-Йорк и посетить свою дочь и внука. «Всю свою жизнь я пытался быть человеком мира... Я перевез всю свою семью в США. Я никогда не мог бы предвидеть ситуацию, в которой оказался», — отметил бизнесмен.

США ввели санкции против Вексельберга, а также группы компаний «Ренова» в апреле 2018 г. Ограничительные меры предполагают запрет на въезд в эту страну и заморозку активов. Кроме того, американским гражданам и иностранным контрагентам запрещено вести бизнес с Вексельбергом и «Реновой».

Санкции, как объясняло министерство финансов США, введены из-за ситуаций в Украине, в Сирии, а также из-за кибератак, но «прежде всего попыток России подорвать западную демократию». Вексельберг утверждает, что он не участвовал в этой деятельности и стал объектом санкций по трем причинам: «Я россиянин. Я богат. И да, я знаком с Путиным. Сейчас этого достаточно для того, чтобы попасть под санкции». «Разумеется, я встречался с мистером Путиным. Но многие встречались с ним, причем более регулярно, и многие имели больше тем для обсуждения с ним. Многие говорят мне, что должно быть что-то еще», — подчеркнул бизнесмен.

FT пишет, что некоторые, объясняя введение санкций против Вексельберга, указывают на то, что он пытался наладить сотрудничество между Россией и США. Те, кто придерживаются такой точки зрения, предполагают, что деятельность в США сделала бизнесмена слишком заметным в то время, когда началось обсуждение вмешательства России в американские президентские выборы. Вексельберг «подогрел полемику», как отмечает газета, тем, что посетил инаугурацию Дональда Трампа. Вексельберг в интервью FT заявил, что побывал на инаугурацию из любопытства — он хотел больше узнать о новом американском президенте.

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Вексельберг рассказал, что, пытаясь найти билет на инаугурацию Трампа, сначала получил отказ от Уилбура Росса, который тогда занимал пост министра торговли, а затем обратился к своему двоюродному брату Эндрю Интратеру. Тот смог получить два билета от Майкла Коэна, который тогда был адвокатом Трампа. «Мистер Коэн попросил о встрече со мной, поскольку, предоставив билеты, хотел узнать, кто будет его гостем», — отметил Вексельберг. Встреча прошла в Trump Tower в Нью-Йорке: «Это не была встреча в ресторане, у нас было официальное приглашение. Мы прошли через службу безопасности, зашли в офис мистера Коэна в здании Трампа. Мы пожали руки и говорили минут 15. Ничего особенного. Он не обсуждал с нами вопросы бизнеса в России. Он был заинтересован лишь в инвестициях в США».

В декабре 2018 г. представитель Вексельберга объявил, что Вексельберг подал ходатайство об отмене санкций США.

Виктор Вексельберг, санкции
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