Трамп призвал «принять меры» в отношении телекомпании CNN

Президент США Дональд Трамп призвал корпорацию AT&T принять меры в отношении принадлежащей ей телекомпании CNN, которая, по мнению американского лидера, передает ложные новости, вредит интересам США и теряет популярность среди зрителей.

«Только что прибыл в Соединенное Королевство, — написал Трамп в понедельник в Twitter. — Единственная проблема заключается в том, что главным доступным источником новостей из США является CNN». «Я ее выключил после того, как посмотрел в течение недолгого времени, — добавил президент США. — Сплошной негатив, много фальшивых новостей, очень плохо для США. Рейтинги сильно упали. Почему владелец — AT&T — не сделает что-нибудь?»

Трамп не уточнил, какие именно меры в отношении CNN, по его мнению, должна предпринять телекоммуникационная корпорация AT&T.

Трамп ранее неоднократно обвинял либеральные СМИ США в том, что они предвзято относятся к нему и к решениям его администрации. Президент утверждал, что такие телеканалы, как CNN, NBC, ABC, а также ряд печатных изданий, включая The New York Time, публикуют заведомо ложную информацию. Работающих в них журналистов глава Белого дома называл «врагами народа». В конце января прошлого года, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп подчеркнул, что, только став политиком, он осознал, «насколько ужасной, жестокой, злой и лживой может быть пресса».