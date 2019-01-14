Российского олигарха Вексельберга исключили из попечительского совета MIT

Российского миллиардера, владельца инвестиционной группы «Ренова» Виктора Вексельберга исключили из попечительского совета Массачусетского технологического института (MIT) — одного из лучших высших учебных заведений мира по версии множества международных рейтингов, например THE, QS и других. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на ответ представителя университета.

Отвечая на запрос «Радио Свободы», представители американского университета рассказали, что владелец «Реновы» был отстранен от своих обязанностей вскоре после заявления Казначейства от 6 апреля. Именно в этот день в прошлом году Минфин США ввел против Вексельберга санкции. Когда именно миллиардер перестал быть членом попечительского совета MIT — не известно.

Издание указывает, что решение университета говорит о его попытке оградить себя от юридических проблем, которые возникли из-за продолжения сотрудничества с лицами, занесенными в черный список США.

Вексельберг вошел в попечительский совет в 2013 году, спустя два года его переизбрали в совет еще на пять лет (то есть членство должно было закончится в 2020 году). В совете он жертвовал деньги на развитие учебного заведения, был членом Общества Уильяма Бартона Роджерса, в которое входят жертвователи, от которых MIT получает наиболее щедрую помощь. Вексельберг пожертвовал институту в 2017–2018 годах порядка $50 тыс. Сколько всего перечислил на счета института российский миллиардер — не уточняется. В последние два года он открывал для российских студентов MIT стипендиальную программу.