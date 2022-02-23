ЕС ввел санкции против России за признание ДНР и ЛНР

Европейский союз завершил процедуру утверждения санкций за признание Россией так называемых ДНР и ЛНР, говорится в заявлении представительства Франции, председательствующей в ЕС.

«Письменная процедура по санкциям благополучно завершена. Юридические акты приняты и будут опубликованы для непосредственного вступления в силу до конца дня», — указано в заявлении.

Завершение технической процедуры означает, что все страны ЕС поставили подписи под новым санкционным пакетом.

О новых ограничениях стало известно еще накануне. Сообщалось, что они коснутся депутатов Госдумы, проголосовавших за признание независимости — всего 351 парламентарий. Кроме того, в списке — 27 физлиц и организаций.