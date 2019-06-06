Кучма считает недопустимым стрелять по гражданским объектам

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма отмечает, украинская сторона не должна отвечать на провокационные обстрелы в случае, если они осуществляются со стороны гражданских объектов.
«Есть еще одна проблема — это провокационные обстрелы, когда заезжает какая-то установка или в детский сад, или к какому-то жилому дому, или вообще в населенный пункт и ведет обстрел нашей территории. Скажите, пожалуйста, мы можем, если видим, что это происходит, например, из детского сада, давать ответ? », - сказал он на пресс-конференции в администрации президента Украины в четверг, передает Интерфакс-Украина.
Кучма подчеркнул, что ответный огонь нужно всегда давать, когда идут боевые действия на соответствующей территории, где нет населенных пунктов и т.д.
Отвечая на уточняющий вопрос журналистов о том, заключается ли предложение украинской стороны в том, чтобы не отвечать на обстрелы только в тех случаях, когда они идут со стороны гражданских объектов, Кучма сказал: «Абсолютно. Когда мы четко понимаем, что это провокационные обстрелы».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016