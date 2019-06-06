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Кучма считает недопустимым стрелять по гражданским объектам

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Кучма считает недопустимым стрелять по гражданским объектам

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма отмечает, украинская сторона не должна отвечать на провокационные обстрелы в случае, если они осуществляются со стороны гражданских объектов.

«Есть еще одна проблема — это провокационные обстрелы, когда заезжает какая-то установка или в детский сад, или к какому-то жилому дому, или вообще в населенный пункт и ведет обстрел нашей территории. Скажите, пожалуйста, мы можем, если видим, что это происходит, например, из детского сада, давать ответ? », - сказал он на пресс-конференции в администрации президента Украины в четверг, передает Интерфакс-Украина.

Кучма подчеркнул, что ответный огонь нужно всегда давать, когда идут боевые действия на соответствующей территории, где нет населенных пунктов и т.д.

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Отвечая на уточняющий вопрос журналистов о том, заключается ли предложение украинской стороны в том, чтобы не отвечать на обстрелы только в тех случаях, когда они идут со стороны гражданских объектов, Кучма сказал: «Абсолютно. Когда мы четко понимаем, что это провокационные обстрелы».

Леонид Кучма, Донбасс
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Четверг, 6 июня 2019
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