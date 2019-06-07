Съезд партии Зеленского перенесли на воскресенье

Съезд политической партии «Слуга народа», запланированный на ближайшую субботу, переносится на воскресенье, 9 июня, сообщает пресс-служба политсилы.

«Нам нужен еще один дополнительный день, чтобы завершить рассмотрение анкет тех, кто выразил желание баллотироваться от партии в мажоритарных округах. Через сайт „Слуги народа“ мы получили более 3,5 тыс. заявок. Сроки сжатые, но мы хотим успеть тщательно проработать все анкеты, чтобы выбрать наиболее достойных кандидатов», — сообщает пресс-служба партии в пятницу.

Место и график проведения мероприятия не меняются.