Съезд партии Зеленского перенесли на воскресенье

Съезд политической партии «Слуга народа», запланированный на ближайшую субботу, переносится на воскресенье, 9 июня, сообщает пресс-служба политсилы.
«Нам нужен еще один дополнительный день, чтобы завершить рассмотрение анкет тех, кто выразил желание баллотироваться от партии в мажоритарных округах. Через сайт „Слуги народа“ мы получили более 3,5 тыс. заявок. Сроки сжатые, но мы хотим успеть тщательно проработать все анкеты, чтобы выбрать наиболее достойных кандидатов», — сообщает пресс-служба партии в пятницу.
Место и график проведения мероприятия не меняются.
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