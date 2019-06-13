Зеленский взял в команду скандального «сигаретчика» Холодова, – источник

В список партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского вошел «сигаретный король» Андрей Холодов, связанный со скандальным киевским бизнесменом Вадимом Столаром. Об этом сообщает сообщает сайт Наш Киев со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

О связи Холодова с рынком столичных МАФов, в том числе — и по продаже сигарет, ранее уже писали СМИ. Холодов — 22-й номер в списке «Слуги народа». Он непубличный человек, в интернете о нем почти нет данных, кроме новости о ДТП с участием его бывшей жены Екатерины Шаховской, «отмазать» которую приезжал депутат-регионал. Причем, эту публикацию удалили сразу после партийного съезда «Слуги народа», пишет издание.

Именно на жену Холодова зарегистрировано несколько предприятий с видами деятельности, связанными с содержанием МАФов.

При этом, по сообщению источника, Андрей Холодов тесно связан с бизнесменом Вадимом Столаром, имеющим в Киеве крайне сомнительную репутацию. В частности, он совместно со Столаром выиграл конкурс на установку в украинской столице 500 остановок-ларьков. Также, по мнению журналистов, Холодов занимается контрабандой сигарет из непризнанных ЛНР и ДНР.

«Как мог Зеленский, обещавший привести во власть новых, честных людей, взять в свой список такого человека, как Холодов? Неужели Столар уже и здесь расставил своих людей?» — заявил источник.