Бывший посол США рассказал, почему Украину не берут в НАТО

Украине предстоит еще многое сделать в плане реформ в секторе безопасности и обороны, чтобы получить членство в НАТО, однако этому процессу также мешает гибридная война России и позиции некоторых членов Альянса, которые до сих пор прислушиваются к Москве. Такие преграды для евроатлантической интеграции Украины высказал в расширенной статье на сайте Brookings экс-посол США в Украине Стивен Пайфер.
«Украина должна еще многое сделать, чтобы соответствовать критериям членства в НАТО. ПДЧ (План действий относительно членства —Ред.) имеет целью направить будущего члена на выполнение этих критериев. Объективно Украина сейчас находится далеко от стран, которые получили ПДЧ в 1999 году», — отметил эксперт, который сейчас работает старшим научным сотрудником Института Брукингса.
Кроме того, по его убеждению, амбиции Украины в контексте ПДЧ заблокировала Россия, а «также уважительное отношение, которое некоторые члены НАТО имеют к позициям Москвы».
Еще одной причиной нежелания Альянса предоставить ПДЧ для Украины эксперт назвал коллизию, которая возникает со Статьей 5 Североатлантического договора. Она, в частности, предусматривает, что нападение на одного члена будет рассматриваться как нападение на всех.
Как пишет эксперт, «НАТО не имеет ответа на вопрос: что будет делать НАТО, если страна-претендент получает ПДЧ, а потом, перед тем, как стать полноправным членом, подвергается нападению?»
К тому же, Кремль всячески пытается вернуть Украину в орбиту своего влияния. Если же этого не удастся, план «Б», очевидно, заключается в том, чтобы расколоть Украину.
«Это объясняет гибридную войну России и экономические санкции против Киева, а также дальнейшее подпитки боевых действий на Донбассе», — отметил Пайфер. Итак, по его словам, Москва пытается «поддать давлению, отвлечь и дестабилизировать украинское правительство, чтобы помешать его усилиям ввести полноценные реформы, которые способствовали бы экономическому росту».
Кроме того, РФ пытается «помешать способности Украины выполнять положения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также сделать Украину непривлекательным партнером для Запада».
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