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МВД сняло с розыска беглого экс-главу «Укртранснафты» Лазорко

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МВД сняло с розыска беглого экс-главу «Укртранснафты» Лазорко

Министерство внутренних дел сняло с розыска бывшего главу правления «Укртранснафты» Александра Лазорко. Об этом свидетельствуют данные на сайте МВД, передает enkorr.

Лазорко был объявлен в розыск в сентябре 2015 года по инициативе Службы безопасности. Ему инкриминировали присвоение имущества в особо крупных размерах, что предусматривало наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Правоохранители подозревали Лазорко по четырем эпизодам: незаконная выкачка технологической нефти из магистральных нефтепроводов; подписание противоправных и антигосударственных соглашений на хранение нефти со структурами «Привата»; незаконные расходы на страхование в ПАО «Укртранснафта»; резервирование нефтепровода Кременчуг—Одесса компанией «Синтез Ойл» (связана с группой «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова).

После объявления в национальный розыск, бывший глава «Укртранснафты» поселился в Лондоне и пытался через украинские суды добиться восстановления в должности.

В декабре 2015 года МВД сообщило, что передало запрос на Лазорко в Интерпол, но был ли он в итоге объявлен в международный розыск из открытых источников неизвестно.

В апреле 2018 года Лазорко на несколько дней был снят с розыска, но после резонанса в СМИ его карточка снова появилась в базе лиц, скрывающихся от правоохранительных органов.

Лазорко возглавлял «Укртранснафту» с 2009 по 2015 годы. До этого он руководил предприятиями группы «Приват» — Дрогобычским и Надворнянским НПЗ.

19 марта 2015 года наблюдательный совет «Укртранснафты» решил отстранить его от исполнения обязанностей. Основной причиной послужили манипуляции с выкачкой технологической нефти и ее размещением на хранении на заводах группы «Приват» в Надворной, Дрогобыче и Кременчуге.

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В 2015 году компания платила за хранение около 2,5 млн грн в день. За проект выкачки технологической нефти Игорь Коломойский предлагал наградить Лазорко орденом.

Отмтетим, что лидера «Привата» Игоря Коломойского и главу МВД Арсена Авакова связывают хорошие отношения, о чем они неоднократно публично заявляли.

МВД, Александр Лазорко
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